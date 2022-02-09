Наверное, уже все геймеры знают, что несколько дней назад произошло очень важное событие для компании Take-Two. Дело в том, что ее представители официально подтвердили разработку игры GTA VI. Понятно, что фанатам такой анонс понравился, а самое интересное, что это может быть не последний сюрприз от Take-Two.

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Квартальный отчет Take-Two

Следует начать с того, что недавно эта компания опубликовала новый квартальный отчет, а ее глава Штраус Зельник отдельно пообщался с инвесторами. Его презентация была посвящена последним финансовым успехам Take-Two, а также ее будущему.

Согласно данным портала DualShockers, во время своего выступления Штраус рассказал, что сейчас у них очень сильная и разнообразная линейка видеоигр, состоящая из совершенно новых проектов и сиквелов известных серий. Также он добавил, что с нетерпением будет ждать их релиз в ближайшие годы.

Какие франшизы может возродить Take-Two

Стоит отметить, что конкретизировать он не стал, правда, сразу после его слов появился довольно интересный слайд. Дело в том, что на нем можно было увидеть упоминание о трех франшизах: L.A. Noire, Midnight Club и Max Payne. Понятно, что вряд ли можно назвать подобную информацию официальным подтверждением их разработки.

Правда, запомнить ее стоит, а особенно всем поклонникам серии Midnight Club. Дело в том, что в последнее время представители Take-Two довольно часто упоминают об этой известной франшизе. Напоследок добавим, что информации о новом проекте во вселенной Bully снова не было, хотя сразу несколько источников утверждают, что он точно находится в разработке.

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