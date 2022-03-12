Не паспорт, а чорна мітка: у російських кіберспортсменів вже виникло немало проблем
Кіберспортивні організації продовжують вводити свої санкції проти Росії. Цього разу свою активну позицію вирішили показати одразу кілька відомих компаній.
Увесь світ продовжує вводити санкції проти Росії та підконтрольної їй Білорусі. А осторонь у такій ситуації не хочуть стояти й організації, які пов'язані зі сферою кіберспорту. Про деякі їхні заборони ми на Games24 вже розповідали, а сьогодні хочемо згадати також про ті, які більшість з вас могла пропустити.
До теми Видалили не все: журналісти відзначають, що у FIFA 22 ще є "російські сліди"
CD Projekt RED не зупиняється
Здається, не збираються зупиняти свою санкційну машину розробники із польської компанії CD Projekt RED. Річ у тім, що вчора ввечері вони заборонили російським та білоруським гравцям брати участь у своїх кіберспортивних турнірах з GWENT. Йдеться про серію офіційних турнірів з назвою GWENT Masters.
Також додамо, що стосується така заборона не лише фінальних стадій змагання, а й навіть онлайн-кваліфікацій. Відзначимо, що офіційну причину CD Projekt RED не вказала, хоча насправді й так зрозуміло, чому її представники прийняли таке рішення.
Які ще проблеми виникли в російських кіберспортсменів
- Компанія Epic Games залишила гравців з Росії без можливості отримувати реальні гроші за участь у турнірах з Fortnite. З вчорашнього дня вони можуть забирати лише внутрішньоігрові косметичні предмети.
- Російські кіберспортивні організації Gambit Esports та Virtus.pro виключили зі змагання ESL Pro League Season 15. А тому місцеві кіберспортсмени виступатимуть під нейтральним тегом та стягом. Це означає, що в них не вийде рекламувати свою організацію та численних спонсорів.
- Активно зараз обговорюється і тема зі зміною громадянства деяких російських кіберспортсменів. Офіційно про це вже говорили представники NAVI, а от на рівні чуток залишається інформація про сербське громадянство M0nesy та деяких представників Team Spirit.