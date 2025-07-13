На шанувальників Need for Speed чекають темні часи
- Фанати Need for Speed можуть не очікувати нової гри в серії найближчим часом, оскільки розробників перевели на інші проєкти, такі як Battlefield 6.
- Проєкт, пов'язаний з Need for Speed, було заморожено, і його реліз навряд чи відбудеться раніше 2030 року.
Останні чутки зі світу ігрової індустрії мають невтішний прогноз для шанувальників гоночної франшизи Need for Speed від Electronic Arts.
Схоже, що фанати NFS ще довго не дочекаються нової гри в серії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.
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Погані часи аби бути фанатом Need for Speed?
Ось уже понад три десятиліття Need for Speed є однією з найвідоміших ігрових франшиз у всьому світі.
З часів релізу оригінальної гри в 1994 році, серія зробила собі ім'я завдяки захопливому ігровому процесу, що пропонує швидкісні гонки та широкі можливості кастомізації авто.
Разом з тим, останніми роками NFS дещо втратила оберти, а найновіша частина Unbound (2022 року) хоча й вийшла вдалою на думку геймерів та критиків, все ж показала не надто втішні комерційні результати.
Трейлер NFS Unbound – дивіться відео
Це зумовило серйозне побоювання щодо майбутнього Need for Speed, особливо з огляду на те, що на початку цього року розробників франшизи з Criterion Games повністю перевели до команди, що працює над створенням Battlefield 6, на яку в EA роблять величезну ставку.
Окрім того, Метью Еверінгем – автор фінансованого EA сайту про автомобільну культуру Speedhunters, який тісно пов'язаний з Need for Speed, нещодавно повідомив, що цей проєкт було заморожено, оскільки "EA відклала Need for Speed на полицю".
З огляду на ситуацію, можна припустити, що навіть якщо нова гра в серії NFS перебуває в розробці, її реліз навряд відбудеться раніше 2030 року.
Тож для шанувальників франшизи це означає, що настають темні часи.