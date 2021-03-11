Брудні методи роботи: блогер показав неординарний спосіб швидкісного проходження відомої гри

Блогер SHiFT показав новий метод, яким можна прискорити проходження SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. Здається, він міг би встановити не один рекорд у цій відеогрі.

Спідраннери це дуже наполегливі люди, які готові витратити майже весь свій час, щоб пройти відеогру за найменший проміжок часу. Деякі роками намагаються повторити майже неможливий трюк, а інші витрачають десятки тисяч спроб, бо прагнуть встановити новий рекорд. Сьогоднішній герой відзначився своїм креативним підходом до цього ремесла.

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Всі спідраннери для швидкісного проходження відеоігор використовують різноманітні технічні недоліки. Це можуть бути якісь баги, вразливості чи особливості самого коду. Досвідчений спідраннер певної відеогри повинен знати всі ці трюки, а також має вміти їх вдало та швидко використовувати. Щоправда, всі ці методи ніколи не виходили за межі самої відеогри.

Досвідчені спідраннери відеогри SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom знають та активно використовують техніку "lag clipping". Якщо коротко пояснювати, то працює вона так: треба швидко перемикатися між грою та меню паузи, тоді у певних місцях на мапі можуть виникати збої. Екран починає мерехтіти, а геймери можуть проникати у важкодоступні місця, а також скорочувати.

Щоправда, таких місць на карті не так й багато, тому спідраннер SHiFT показав дуже неординарний метод прискорення проходження. Виявляється, що для цього потрібно обережно пошкодити диск з грою чи залишити відбитки пальців на ньому. Після цього подібні збої будуть виникати частіше, тому використовувати "lag clipping" можна буде також частіше.

Найцікавіше, що автор цього методу його не визнає, а також наполегливо рекомендує його не використовувати, бо дуже легко можна пошкодити диск з грою. Також він відзначив, що такі методи не повинні "забруднювати" мистецтво спідранів. Хоча зрозуміло, що такий спосіб можуть вже використовувати його колеги по цеху.

Демонстрація роботи цього брудного методу – відео