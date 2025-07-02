Nintendo випадково розкрила масштаби продажів нової Switch 2, і вони вражають

Згідно з випадковим витоком інформації, Switch 2 демонструє рекордні темпи продажів. Консоль вже встигла вдвічі перевершити показники першого покоління за перший місяць після релізу, лишаючи позаду головних конкурентів на ринку.

Нові рекорди продажів

Випадково опублікована на сайті для інвесторів інформація свідчить, що з 5 по 30 червня 2025 року Nintendo Switch 2 розійшлась по світу тиражем у понад 5 мільйонів екземплярів. Для порівняння: на таку ж цифру першій Switch знадобилося чотири місяці, а PlayStation 5 подолала цю позначку за 2,5 місяці, продавши у перший місяць 3,4 мільйона одиниць, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Дивіться також Геймер вразив мережу, показавши Nintendo Switch, яка пережила пожежу

За регіональними показниками, найбільший попит Switch 2 отримала в Сполучених Штатах – 1,8 мільйона проданих пристроїв, у Японії придбали 1,47 мільйона штук, у Європі – 1,18 мільйона, а в інших країнах разом – ще 550 тисяч консолей.

Попри те, що звіт швидко зняли з сайту, рекордні показники вже наробили галасу у ЗМІ й серед геймерів, адже це означає, що Switch 2 не лише випереджає свою попередницю та конкурентів за динамікою стартових продажів, а й закріплює за Nintendo статус лідера серед виробників ігрових пристроїв цієї категорії.

Що відомо про нову Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 – це нове покоління гібридної ігрової консолі від Nintendo, яка офіційно вийшла у продаж 5 червня 2025 року. Вона суттєво оновилася порівняно з першим поколінням Switch і пропонує низку технічних і функціональних покращень.

Консоль пропонує потужний процесор NVIDIA з підтримкою ray tracing і HDR, великий 7,9-дюймовий екран з високою частотою оновлення (до 120 Гц), 12 ГБ оперативної пам’яті нового стандарту LPDDR5X, 256 ГБ швидкої вбудованої пам’яті з підтримкою microSD Express, Оновлені Joy-Con 2 з магнітним кріпленням, режимом миші та окремою кнопкою для чату, соціальні функції, сумісність з іграми для першої Switch та інше.