Гравці GTA Online б'ють на сполох – вони дізналися дату наступного трейлера GTA 6

Анонс для GTA Online змусив фанатів Rockstar пригадати теорію, яка одного разу вже вказала на дату першого трейлера GTA 6. Тепер геймери впевнені, що знають коли чекати наступне відео.

За конспірологічні теорії серед геймерів відповідають шанувальники Grand Theft Auto, які вчергове впевнені, що розгадали шифр розробників і знають, коли вийде другий трейлер GTA 6, інформує 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Наступний трейлер може вийти вже незабаром

Очікування шостої частини легендарної серії може стати найболючішим досвідом у житті багатьох геймерів, оскільки Rockstar тримають мовчанку та "годують" шанувальників крупицями інформації буквально раз в ніколи.

Через це у геймерській спільноті виникає все більше чудернацьких теорій, що вбачають якісь конкретні натяки практично у всіх діях студії.

Остання "теорія змови", додає в історію трохи астрології. Геймери переконані, що Rockstar анонсувала дату наступного трейлера GTA 6, використавши фазу місяця в маркетинговому матеріалі для GTA Online.

Цікаво, що конкретна фаза місяця, показана в подібному анонсі оновлення GTA Online ще у 2023 році, зрештою збіглася з 5 грудня 2023 року – днем, коли вийшов перший трейлер GTA 6.

Використовуючи це як прецедент, фанати GTA Online припускають, що нещодавній допис Rockstar у соцмережі X також використовує фазу місяця, щоб вказати дату наступного ролика, присвяченого GTA 6.

Згідно з цим висновком, другий трейлер гри з'явиться вже 22 листопада 2024 року. Отож, якщо астрологія не підведе, чекати на нове відео залишилося зовсім недовго.