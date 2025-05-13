Гравець Oblivion Remastered знайшов у грі унікального коня, якого не було в оригіналі

Одному з гравців TES IV Oblivion Remastered від Bethesda вдалося знайти унікального коня, який здивував фанатів оригіналу лишень своїм виглядом.

Ремастер легендарної RPG від Bethesda продовжує дивувати фанатів культового оригіналу не лише осучасненою графікою, повідомляє 24 Канал.

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Унікальний кінь-примара

Успіх хітової The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered повернув у Сіроділ давніх фанатів серії.

Так користувач Reddit під ніком TaricIsNotASupport стверджує, що провів у оригінальній грі "тисячі годин", але жодного разу не натикався на те, що виявив у ремастері.

Геймер показав на платформі таємничого примарного коня, якого він знайшов біля локації Frostcrag Spire.

Унікальний кінь в Oblivion Remastered – дивіться відео

Знахідка здивувала чимало фанатів Oblivion та спонукала їх спробувати відшукати будь-які ознаки існування цього скакуна в оригінальній грі, але пошуки завершилися невдачею.

Загадка навіть розділила геймерів на два табори, оскільки одні вважають, що це може бути якась великодка, а інші впевнені, що це лише баг – кінь з магічними обладунками, який чомусь "залагав".

Окрім того, дехто поспішив звинуватити TaricIsNotASupport в обмані, стверджуючи, що це скоріше за все просто якась модифікація.

Після звинувачень, геймер поділився ще одним відео з конем якого він назвав Spookmane та запевнив у своїй порядності, заявивши що грає на PS5, де немає підтримки модів.

Ще один ролик з конем – перегляньте відео

Попри це спільнота фанатів гри так і не змогла дійти згоди на рахунок того звідки ж взявся цей містичний скакун.