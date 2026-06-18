Офіційно: Rockstar оголосили передзамовлення GTA 6

Студія Rockstar нарешті перервала мовчанку аби повідомити геймерам коли ж у них з'явиться можливість передзамовити Grand Theft Auto 6.

Схоже, реліз GTA 6 – це справді лише справа часу, повідомляє 24 Канал.

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Коли можна буде купити GTA 6?

Після понад року мовчання з моментру другого трейлера, розробники GTA 6 нарешті потішили фанатів новою порцією інформації.

Зокрема, Rockstar представили "офіційну обкладинку" довгоочікуваної гри та оголосили коли розпочнеться старт оформлення попередніх замовлень.

Отож, геймери зможуть придбати новчу частину легендарної Grand Theft Auto вже з 25 червня 2026 року.

Анонс від студії: дивіться відео

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

Скоріше за все, саме у цей день на нас очікує новий трейлер та додаткові деталі проєкту.

Нагадаємо, що головними героями гри стануть Джейсон Дюваль та Люсія Камінос. Колишній ветеран та колишня ув'язнена опиняться у центрі кримінальних перипетій, які охоплять увесь штат Леоніда, і будуть вимушені покладатися один на одного, щоб вижити.

Реліз гри заплановано на 19 листопада 2026 року на PS5 та Xbox Series X|S. Вихід на ПК, традиційно для ігор Rockstar, планується дещо пізніше.