Офіційно: Rockstar оголосили передзамовлення GTA 6
Студія Rockstar нарешті перервала мовчанку аби повідомити геймерам коли ж у них з'явиться можливість передзамовити Grand Theft Auto 6.
Схоже, реліз GTA 6 – це справді лише справа часу, повідомляє 24 Канал.
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Коли можна буде купити GTA 6?
Після понад року мовчання з моментру другого трейлера, розробники GTA 6 нарешті потішили фанатів новою порцією інформації.
Зокрема, Rockstar представили "офіційну обкладинку" довгоочікуваної гри та оголосили коли розпочнеться старт оформлення попередніх замовлень.
Отож, геймери зможуть придбати новчу частину легендарної Grand Theft Auto вже з 25 червня 2026 року.
Анонс від студії: дивіться відео
Скоріше за все, саме у цей день на нас очікує новий трейлер та додаткові деталі проєкту.
Нагадаємо, що головними героями гри стануть Джейсон Дюваль та Люсія Камінос. Колишній ветеран та колишня ув'язнена опиняться у центрі кримінальних перипетій, які охоплять увесь штат Леоніда, і будуть вимушені покладатися один на одного, щоб вижити.
Реліз гри заплановано на 19 листопада 2026 року на PS5 та Xbox Series X|S. Вихід на ПК, традиційно для ігор Rockstar, планується дещо пізніше.