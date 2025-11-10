Rockstar втратять неймовірну суму через затримку GTA 6

Стали відомі приблизні підрахунки збитків, яких зазнали Rockstar через чергову затримку релізу Grand Theft Auto 6 і сума вражає уяву.

Експерти оцінили у скільки розробникам може обійтися останнє перенесення GTA 6, повідомляє 24 Канал з посиланням на VideoGamer.

Затримка влетіла у копієчку?

Унаслідок нової затримки, довгоочікуване продовження однієї з найпопулярніших ігор усіх часів вийде 19 листопада 2026 року, якщо, звісно, студія не колапсує через ситуацію зі скандальними звільненнями.

Професор фінансів Роб Вілсон розповів у скільки може обійтися шестимісячна затримка GTA 6 для її творців. За оцінками спеціаліста, це може коштувати Rockstar та Take-Two величезних коштів.

Враховуючи середню точку додаткового зростання постачальників, контроль якості та сертифікацію, полірування продукту та перенесення маркетингу, ви вже витрачаєте на 350 мільйонів доларів більше. Потім додайте втрату часової вартості, коли найбільша грошова подія в цій галузі переноситься на шість місяців пізніше. Складіть це разом, і ви легко отримаєте еквівалент 500 мільйонів доларів,

– заявив фінансист.

Одначе, разом з тим Вілсон впевнений, що це не стане фатальною втратою для Rockstar, оскільки компанія не вперше "грає в довгу" та розуміє всі ризики.

Вони повністю розуміють, що випуск недосконалого продукту на три місяці раніше безповоротно принесе більше шкоди, ніж ці пів мільярда витрат на затримку,

– резюмував професор.

Дотримуються думки про те, що перенесення обійдеться Rockstar вельми дорого й інші експерти. Зокрема, відомий інсайдер Том Гендерсон прикинув, що кожен місяць затримки може коштувати в районі 10 мільйонів доларів лише на витрати на розробку, інформує GameRoll у X.

Багато геймерів побоюються, що через зростання бюджету, розробники будуть змушені підняти ціну на кінцевий продукт до 100 доларів.

Однак професор Вілсон впевнений, що цього не відбудеться, оскільки Rockstar не підуть на ризик розлютити геймерів. Компенсуватимуть витрати ж, на його думку, шляхом випуску платних DLC та преміум видань.

Що відомо про перенесення GTA 6?