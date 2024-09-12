Водночас варто наголосити, що адаптивне заряджання буде доступне лише для найновіших моделей PS5, включаючи нещодавно випущену PS5 Slim і майбутню модель PS5 Pro.

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Функція працює з бездротовими контролерами DualSense і DualSense Edge для PS5, а також з контролерами PlayStation VR2 Sense і комплектом адаптивних контролерів Access.

Система автоматично регулює заряджання залежно від рівня заряду акумулятора контролера, що допомагає заощаджувати енергію та подовжує термін служби батареї. Якщо контролер не підключено, при переході в режим очікування пульт вимикає живлення USB-порту.

Інші нові функції в останньому оновленні PS5

Поряд з адаптивною зарядкою, Sony представила Welcome Hub, область віджетів, яку можна налаштувати самостійно. Вона дає змогу користувачам стежити за сховищем консолі, рівнем заряду акумуляторів аксесуарів і списком друзів з домашнього екрану.

Welcome Hub: дивіться відео

Ця функція замінює попередню вкладку Explore і спочатку буде доступна для окремих користувачів у США, а потім буде розгорнута по всьому світу.

Інші оновлення включають:

  • можливість створювати персоналізовані 3D-аудіопрофілі для навушників,
  • покращені налаштування віддаленого відтворення для управління правами доступу,
  • розширені запрошення до чату, якими тепер можна ділитися через програми обміну повідомленнями та соціальні мережі.

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У найближчі тижні Sony також планує оновити застосунок PlayStation App, що дозволить користувачам ділитися посиланнями на чати й вечірки безпосередньо зі своїх мобільних пристроїв, ще більше розширюючи можливості зв'язку та соціальні аспекти платформи PS5.