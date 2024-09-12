В то же время стоит отметить, что адаптивная зарядка будет доступна только для новейших моделей PS5, включая недавно выпущенную PS5 Slim и будущую модель PS5 Pro.

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Функция работает с беспроводными контроллерами DualSense и DualSense Edge для PS5, а также с контроллерами PlayStation VR2 Sense и комплектом адаптивных контроллеров Access.

Система автоматически регулирует зарядку в зависимости от уровня заряда аккумулятора контроллера, что помогает экономить энергию и продлевает срок службы батареи. Если контроллер не подключен, при переходе в режим ожидания пульт отключает питание USB-порта.

Другие новые функции в последнем обновлении PS5

Наряду с адаптивной зарядкой, Sony представила Welcome Hub, область виджетов, которую можно настроить самостоятельно. Она позволяет пользователям следить за хранилищем консоли, уровнем заряда аккумуляторов аксессуаров и списком друзей с домашнего экрана.

Welcome Hub: смотрите видео

Эта функция заменяет предыдущую вкладку Explore и сначала будет доступна для отдельных пользователей в США, а затем будет развернута по всему миру.

Другие обновления включают:

возможность создавать персонализированные 3D-аудиопрофили для наушников,

улучшенные настройки удаленного воспроизведения для управления правами доступа,

расширенные приглашения в чат, которыми теперь можно делиться через программы обмена сообщениями и социальные сети.

Важно! Эти функции, за исключением адаптивной зарядки, будут доступны во всех моделях PS5.

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В ближайшие недели Sony также планирует обновить приложение PlayStation App, что позволит пользователям делиться ссылками на чаты и вечеринки непосредственно со своих мобильных устройств, еще больше расширяя возможности связи и социальные аспекты платформы PS5.