Оновлення для PlayStation 5 покращить захист акумуляторів геймпада і принесе ще дещо цікаве

Компанія Sony випустила нове системне оновлення для PlayStation 5, яке містить кілька ключових покращень. Серед нововведень – адаптивне заряджання геймпада, функція, призначена для подовження терміну служби акумуляторів контролерів завдяки інтелектуальному керуванню живленням, що подається на контролери, коли вони підключені до консолі через USB-порти.

Водночас варто наголосити, що адаптивне заряджання буде доступне лише для найновіших моделей PS5, включаючи нещодавно випущену PS5 Slim і майбутню модель PS5 Pro.

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Функція працює з бездротовими контролерами DualSense і DualSense Edge для PS5, а також з контролерами PlayStation VR2 Sense і комплектом адаптивних контролерів Access.

Система автоматично регулює заряджання залежно від рівня заряду акумулятора контролера, що допомагає заощаджувати енергію та подовжує термін служби батареї. Якщо контролер не підключено, при переході в режим очікування пульт вимикає живлення USB-порту.

Інші нові функції в останньому оновленні PS5

Поряд з адаптивною зарядкою, Sony представила Welcome Hub, область віджетів, яку можна налаштувати самостійно. Вона дає змогу користувачам стежити за сховищем консолі, рівнем заряду акумуляторів аксесуарів і списком друзів з домашнього екрану.

Welcome Hub: дивіться відео

Ця функція замінює попередню вкладку Explore і спочатку буде доступна для окремих користувачів у США, а потім буде розгорнута по всьому світу.

Інші оновлення включають:

можливість створювати персоналізовані 3D-аудіопрофілі для навушників,

покращені налаштування віддаленого відтворення для управління правами доступу,

розширені запрошення до чату, якими тепер можна ділитися через програми обміну повідомленнями та соціальні мережі.

Ці функції, за винятком адаптивної зарядки, будуть доступні у всіх моделях PS5.

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У найближчі тижні Sony також планує оновити застосунок PlayStation App, що дозволить користувачам ділитися посиланнями на чати й вечірки безпосередньо зі своїх мобільних пристроїв, ще більше розширюючи можливості зв'язку та соціальні аспекти платформи PS5.