Games 24 розповідає про 5 таких проєктів, які суттєво вдарили по репутації своїх розробників. Аудиторія та критики сприйняли ці ігри настільки погано, що до них майже ніхто не повертався. Найцікавіше, що серед них є досить відомі та впізнавані бренди.

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Warcraft III: Reforged, 2020 рік

Blizzard Entertainment представила цей ремейк Warcraft III як спосіб просунути оригінальну гру вперед, представити її новому поколінню і нагадати старим гравцям про цей епохальний проєкт.

Уявіть собі розчарування фанатів, коли Reforged виявилася просто оригінальною грою з новими візуальними ефектами. У ній не було нових сцен, а багато функцій повністю вирізали. Найгірше, що розробка була технічною катастрофою.

Ґеймплей Warcraft III: Reforged: дивіться відео

Геймери одразу ж почали бомбардувати гру негативними рецензіями, у результаті чого вона стала найгіршою за оцінкою користувачів на Metacritic. Ця погана слава переслідуватиме Blizzard ще багато років.

Mass Effect: Andromeda, 2017 рік

З виходом Mass Effect: Andromeda на ігрових форумах почалося справжнє пекло. Основною темою обговорень стала жахлива графіка. Гравці, журналісти, блогери критикували графічні помилки й анімацію облич персонажів. Ролики з багами, які скручували героїв у неприродні пози, викривлювали їхні обличчя й закидали їх у текстури заполонили весь інтернет і стали основою для сотень мемів.

Але гру врятували загалом позитивні відгуки про сюжет, персонажів, діалоги та цікавого протагоніста. У середньому вона отримувала оцінку 75 зі 100, хоча були й значно нижчі.

Приклади графічних багів у Mass Effect: Andromeda: дивіться відео

Star Wars Battlefront, 2015 рік

Коли Electronic Arts тільки отримала ліцензію на "Зоряні війни", вона перейшла на темний бік сили. Перезапуск Battlefront у 2015 році супроводжували проблеми. EA мала нахабство вимагати від гравців заплатити шістдесят доларів за пакет, який не містив однокористувацького контенту, потребував підключення до інтернету для доступу й постачався з невеликим набором карт. Ще більше геймери розлютилися, коли EA попросила додаткових грошей за майбутні оновлення.

Відтоді гравці почали втомлюватися від планів EA щодо ігор за "Зоряними війнами", а після випуску Battlefront II у 2017 році ситуація погіршилася ще більше.

Сьогодні політика EA стала значно кращою (хоча компанія остаточно й не полишила спроб заробити додаткових грошей на гравцях), але дехто ніколи не забуде жадібність розробників у ті часи.

Трейлер гри Star Wars Battlefront: дивіться відео

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Fallout 76, 2018 рік

Сьогодні ця розробка вже доведена до хорошого стану і навіть керівник ігрового бізнесу Microsoft грає у неї годинами. Однак були часи, коли компанію Bethesda називали "Bug-thesda" через сумну ситуацію з її проєктом.

Окрім того, що Fallout 76 була схожа на ліниву пародію на гру, вона ще й містила численні помилки та збої. Слава, яку Bethesda здобула завдяки своїм зусиллям зі Skyrim та Fallout 3, раптово розвіялася, і багато фанатів казали, що відмовляться купувати майбутні продукти студії.

До сьогоднішнього дня Bethesda не може оговтатися від цього неприємного моменту в своїй історії.

Трейлер Fallout 76: дивіться відео

Skull Island: Rise of Kong, 2023 рік

Видавець GameMill Entertainment ніколи не мав солідної репутації. Він презентував ігри Nickelodeon All-Star Brawl та Nickelodeon Kart Racers, які зайняли свою нішу та привернули увагу відповідної аудиторії. Але Skull Island: Rise of Kong був найбільш невдалим продуктом, який там коли-небудь випускали. Серед причин – халтурний бойовий дизайн, мляве оточення та жалюгідна візуальна складова.

Трейлер гри Skull Island: Rise of Kong: дивіться відео

Розробник IguanaBee швидко відхрестився від GameMill, пояснивши погану якість продукту тим, що компанія виділила мізерний бюджет на проєкт і нав'язала їм стислі терміни в один рік, при цьому не давши жодних вказівок щодо того, якою повинна бути гра.

Це завдало шкоди співробітникам IguanaBee і навіть призвело до того, що деякі з них були звільнені з міркувань економії бюджету.

Репутація GameMill погіршилася ще більше, коли вони опублікували гру The Walking Dead: Destinies, яка була такою ж жахливою, як і Rise of Kong.