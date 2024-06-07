Games 24 рассказывает о 5 таких проектах, которые существенно ударили по репутации своих разработчиков. Аудитория и критики восприняли эти игры настолько плохо, что к ним почти никто не возвращался. Самое интересное, что среди них есть достаточно известные и узнаваемые бренды.

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Warcraft III: Reforged, 2020 год

Blizzard Entertainment представила этот ремейк Warcraft III как способ продвинуть оригинальную игру вперед, представить ее новому поколению и напомнить старым игрокам об этом эпохальном проекте.

Представьте себе разочарование фанатов, когда Reforged оказалась просто оригинальной игрой с новыми визуальными эффектами. В ней не было новых сцен, а многие функции полностью вырезали. Хуже всего, что разработка была технической катастрофой.

Геймплей Warcraft III: Reforged: смотрите видео

Геймеры сразу же начали бомбардировать игру негативными рецензиями, в результате чего она стала худшей по оценке пользователей на Metacritic. Эта дурная слава будет преследовать Blizzard еще много лет.

Mass Effect: Andromeda, 2017 год

С выходом Mass Effect: Andromeda на игровых форумах начался настоящий ад. Основной темой обсуждений стала ужасная графика. Игроки, журналисты, блогеры критиковали графические ошибки и анимацию лиц персонажей. Ролики с багами, которые скручивали героев в неестественные позы, искривляли их лица и забрасывали их в текстуры заполонили весь интернет и стали основой для сотен мемов.

Но игру спасли в целом положительные отзывы о сюжете, персонажах, диалогах и интересном протагонисте. В среднем она получала оценку 75 из 100, хотя были и значительно ниже.

Примеры графических багов в Mass Effect: Andromeda: смотрите видео

Star Wars Battlefront, 2015 год

Когда Electronic Arts только получила лицензию на "Звездные войны", она перешла на темную сторону силы. Перезапуск Battlefront в 2015 году сопровождали проблемы. EA имела наглость требовать от игроков заплатить шестьдесят долларов за пакет, который не содержал однопользовательского контента, требовал подключения к интернету для доступа и поставлялся с небольшим набором карт. Еще больше геймеры разозлились, когда EA попросила дополнительных денег за будущие обновления.

С тех пор игроки начали уставать от планов EA по играм по "Звездным войнам", а после выпуска Battlefront II в 2017 году ситуация ухудшилась еще больше.

Сегодня политика EA стала значительно лучше (хотя компания окончательно и не оставила попыток заработать дополнительных денег на игроках), но некоторые никогда не забудут жадность разработчиков в те времена.

Трейлер игры Star Wars Battlefront: смотрите видео

Fallout 76, 2018 год

Сегодня эта разработка уже доведена до хорошего состояния и даже руководитель игрового бизнеса Microsoft играет в нее часами. Однако были времена, когда компанию Bethesda называли "Bug-thesda" из-за печальной ситуации с ее проектом.

Кроме того, что Fallout 76 была похожа на ленивую пародию на игру, она еще и содержала многочисленные ошибки и сбои. Слава, которую Bethesda получила благодаря своим усилиям со Skyrim и Fallout 3, внезапно развеялась, и многие фанаты говорили, что откажутся покупать будущие продукты студии.

До сегодняшнего дня Bethesda не может оправиться от этого неприятного момента в своей истории.

Трейлер Fallout 76: смотрите видео

Skull Island: Rise of Kong, 2023 год

Издатель GameMill Entertainment никогда не имел солидной репутации. Он представил игры Nickelodeon All-Star Brawl и Nickelodeon Kart Racers, которые заняли свою нишу и привлекли внимание соответствующей аудитории. Но Skull Island: Rise of Kong был самым неудачным продуктом, который там когда-либо выпускали. Среди причин – халтурный боевой дизайн, вялое окружение и жалкая визуальная составляющая.

Трейлер игры Skull Island: Rise of Kong: смотрите видео

Разработчик IguanaBee быстро открестился от GameMill, объяснив плохое качество продукта тем, что компания выделила мизерный бюджет на проект и навязала им сжатые сроки в один год, при этом не дав никаких указаний относительно того, какой должна быть игра.

Это нанесло ущерб сотрудникам IguanaBee и даже привело к тому, что некоторые из них были уволены из соображений экономии бюджета.

Репутация GameMill ухудшилась еще больше, когда они опубликовали игру The Walking Dead: Destinies, которая была такой же ужасной, как и Rise of Kong.