Компанія прагне захистити класичний екшен від цифрового забуття та забезпечити його стабільну роботу на сучасному обладнанні. У своїй публікації в X представники GOG назвали оригінальну гру шедевром, що заслуговує на нове життя.

Як саме класична гра отримає друге дихання?

Нагадаємо, що Ubisoft офіційно припинила роботу над переосмисленням "Пісків часу" через п'ять років після першого анонсу проєкту.

Якщо говорити про причини такого рішення, то це тому, що студія Ubisoft Montreal, яка займалася ремейком, не змогла забезпечити належний рівень якості гри, тому подальше інвестування часу та фінансів у проєкт визнали безвідповідальним кроком.

Скасування розробки розчарувало спільноту, проте дало поштовх команді GOG вшанувати оригінальний шедевр, з якого почалася історія серії.

Що GOG зробить з оригінальними "Пісками часу"?

Наразі GOG активно працює над тим, щоб якнайшвидше включити оригінальну Prince of Persia: The Sands of Time до своєї програми збереження – Preservation Program.

Спеціалісти сервісу планують не просто забезпечити запуск старої версії, а створити варіант, який працюватиме краще за всі попередні. Представники платформи наголошують, що хоча майбутнє індустрії постійно змінюється, вони здатні контролювати велич минулого і залишаються на боці фанатів.

Кілька слів про культову гру

Оригінальний екшен Prince of Persia: The Sands of Time дебютував наприкінці 2003 року на ПК, PS2, Xbox та GameCube.

Гра стала успішним перезапуском франшизи, здобувши визнання критиків та продавшись тиражем понад 14 мільйонів копій. Тепер, завдяки зусиллям GOG, легендарний Принц має шанс знову засяяти на сучасних ігрових системах.