Рекордну підтримку мешканців ЄС підтвердили результати офіційної перевірки, що змушує владу звернути увагу на права споживачів у цифрову епоху, розповідає 24 Канал.

Чому мільйони людей вимагають змінити правила ігрової індустрії?

Станом на 26 січня 2026 року на Reddit було оголошено фінальні результати перевірки підписів під європейською громадянською ініціативою. Зібрано 1 448 270 голосів, з яких 1 294 188 (близько 89,36%) визнано дійсними. Це значно перевищує встановлений ліміт в один мільйон підписів від мешканців ЄС, що гарантує офіційну відповідь від інституцій Брюсселя.

Рух започаткував відомий блогер Росс Скотт після того, як компанія Ubisoft вимкнула сервери гоночної аркади The Crew. як повідомляє Game Rant. Через це гра стала повністю недоступною навіть для тих, хто її придбав, а пізніше аналогічна ситуація повторилася з проєктом Anthem. Головна мета активістів Stop Killing Games – оскаржити законність таких дій і зобов'язати розробників залишати продукти в робочому стані навіть після завершення офіційної підтримки.

Передача завірених даних до Єврокомісії в Брюсселі запланована не раніше середини лютого. Водночас організатори готують оновлення офіційного сайту та соціальних мереж, а обличчям нового YouTube-каналу руху став сам засновник Росс Скотт.

Попри критику з боку європейської асоціації видавців Video Games Europe та керівника Ubisoft Іва Гіймо, представники Stop Killing Games стверджують, що їхні вимоги часто трактують неправильно, і вони продовжуватимуть боротьбу за збереження ігрової спадщини.