Рекордную поддержку жителей ЕС подтвердили результаты официальной проверки, что заставляет власть обратить внимание на права потребителей в цифровую эпоху, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Наконец известна точная дата выхода GreedFall: The Dying World на ПК и консолях

Почему миллионы людей требуют изменить правила игровой индустрии?

По состоянию на 26 января 2026 года на Reddit были объявлены финальные результаты проверки подписей под европейской гражданской инициативой. Собрано 1 448 270 голосов, из которых 1 294 188 (около 89,36%) признаны действительными. Это значительно превышает установленный лимит в один миллион подписей от жителей ЕС, что гарантирует официальный ответ от институтов Брюсселя.

Движение начал известный блогер Росс Скотт после того, как компания Ubisoft выключила серверы гоночной аркады The Crew. как сообщает Game Rant. Из-за этого игра стала полностью недоступной даже для тех, кто ее приобрел, а позже аналогичная ситуация повторилась с проектом Anthem. Главная цель активистов Stop Killing Games – оспорить законность таких действий и обязать разработчиков оставлять продукты в рабочем состоянии даже после завершения официальной поддержки.

Передача заверенных данных в Еврокомиссию в Брюсселе запланирована не раньше середины февраля. В то же время организаторы готовят обновление официального сайта и социальных сетей, а лицом нового YouTube-канала движения стал сам основатель Росс Скотт.

Несмотря на критику со стороны европейской ассоциации издателей Video Games Europe и руководителя Ubisoft Ива Гиймо, представители Stop Killing Games утверждают, что их требования часто трактуют неправильно, и они будут продолжать борьбу за сохранение игрового наследия.