Гравець Minecraft потішив геймерів світлинами власноруч створеного лісу, який з деяких ракурсів виглядає настільки реалістично, що його важко відрізнити від справжніх фото.

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Бір у Minecraft

Геймер під ніком KB_Craft_Creations поділився на платформі Reddit шістьма зображеннями свого соснового лісу з Minecraft.

Скриншоти показали творіння ентузіаста під різними кутами, включно з кількома краєвидами з висоти пташиного польоту та двома зображеннями, які показують дрібніші деталі цього імпровізованого біому.

Сосновий бір як біом у Minecraft / Фото з Reddit

Щоб зробити дерева більш реалістичними, гравець використав такі блоки як туф, дріпстоун та різні породи дерева.

Завдяки старанням геймера кожне дерево має свою унікальну естетику та виглядає більш точним віртуальним аналогом сосен, аніж їх наявні в грі версії.