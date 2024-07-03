Игрок Minecraft порадовал геймеров фотографиями собственноручно созданного леса, который с некоторых ракурсов выглядит настолько реалистично, что его трудно отличить от настоящих фото.
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Бор в Minecraft
Геймер под ником KB_Craft_Creations поделился на платформе Reddit шестью изображениями своего соснового леса из Minecraft.
Скриншоты показали творение энтузиаста под разными углами, включая несколько видов с высоты птичьего полета и двумя изображениями, которые показывают мелкие детали этого импровизированного биома.
Сосновый бор как биом Minecraft / Фото с Reddit
Чтобы сделать деревья более реалистичными, игрок использовал такие блоки как туф, дрипстоун и различные породы дерева.
Благодаря стараниям геймера каждое дерево имеет свою уникальную эстетику и выглядит более точным виртуальным аналогом сосен, чем их имеющиеся в игре версии.