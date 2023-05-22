Гравець Red Dead Redemption 2 виявив прихований діалог, який можна почути лише під час гри за Артура Моргана із зайвою вагою.

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Шанувальники RDR 2 продовжують знаходити як моторошні деталі, помітні лише за певних умов так і секретні репліки персонажів, що стають доступними лише за певного стану головного героя.

Цього разу знову сталося останнє, адже користувач Reddit під ніком PostEvery1333 поділився кліпом у якому почув до цього не відому репліку під час місії "Icarus and Friends".

Коли Артур підіймається в хмари на повітряній кулі, повітроплавець зауважує: "Трохи повільніше, ніж зазвичай, але ми ж несемо певну вагу", і називає себе та головного героя "Двома джентльменами зі здоровим апетитом".

Це не є частиною звичайного діалогу в цій місії та відбувається лише тоді, коли головний герой Red Dead Redemption 2 має надмірну вагу.

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Цікаво, що свого часу система ваги в грі була розкритикована фанатами, але потому стала однією зі знакових родзинок гри, а деякі геймери навіть проводили кумедні експерименти з цією механікою.