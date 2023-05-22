Игрок Red Dead Redemption 2 обнаружил скрытый диалог, который можно услышать только во время игры за Артура Моргана с лишним весом.

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Поклонники RDR 2 продолжают находить как жуткие детали, заметные только при определенных условиях так и секретные реплики персонажей, которые становятся доступными только при определенном состоянии главного героя.

На этот раз снова произошло последнее, ведь пользователь Reddit под ником PostEvery1333 поделился клипом, в котором услышал до этого не известную реплику во время миссии "Icarus and Friends".

Когда Артур поднимается в облака на воздушном шаре, воздухоплаватель замечает: "Немного медленнее, чем обычно, но мы же несем определенный вес", и называет себя и главного героя "Двумя джентльменами со здоровым аппетитом".

Это не часть обычного диалога в этой миссии и происходит только тогда, когда главный герой Red Dead Redemption 2 имеет лишний вес.

Интересная реплика в RDR 2: видео

Интересно, что в свое время система веса в игре была раскритикована фанатами, но затем стала одной из знаковых изюминок игры, а некоторые геймеры даже проводили забавные эксперименты с этой механикой.