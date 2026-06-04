Коли чекати ремейк Fallout 3 – інсайдер ошелешив новиною

Авторитетний інсайдер Джез Корден розповів, коли варто очікувати на реліз ремейку славетної RPG Fallout 3. Новина може заінтригувати фанатів серії.

Джез Корден зробив припущення про те, коли геймери можуть отримати ремейк Fallout 3, повідомляє 24 Канал.

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Коли вийде Fallout 3 Remake?

Відомий інсайдер та журналіст припускає, що анонс оновленої версії культової RPG від Bethesda може відбутися вже 7 червня.

Саме на цей день призначена презентація Xbox Games Showcase, повідомляє xbox.com.

Така думка виникла у Кордена в зв'язку із заявою директора Xbox Метта Буті.

Нещодавно той підтвердив, що наступна Xbox Games Showcase буде зосереджена переважно на іграх, що вийдуть у наступні 12 місяців, йдеться на Windows Central.

Це виключає ймовірність новин про The Elder Scrolls 6 чи Fallout 5, але дає шанс на анонс якогось з ремейків, чутки про які давно ширяться індустрією.

Можливо, ми могли б побачити давно очікуваний ремейк Fallout 3?,

– пише Корден.

Анонс міг би означати, що реліз гри відбудеться протягом 12 місяців, що робить найбільш ймовірним вікном її виходу перші 6 місяців 2027 року.

Хоча не варто відкидати варіанту, що Bethesda повторить трюк з "тіньовим" релізом, як це вже було на виході TES IV: Oblivion Remastered, яка стала хітом у Steam.