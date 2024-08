Нікого вже не здивуєш, що відомі особистості, навіть олімпійські спортсмени, полюбляють відеоігри. Але не завжди вони чесно і відкрито говорять про свої уподобання.

"Гадюка" обожнює Elden Ring

У подкасті колеги Коді Роудса під назвою "What Do You Wann Talk About", відомий реслер Ренді Ортон розповів що він все ще залишається "ігроманом", попри свою шалену зайнятість.

Ортон навіть зізнався, що він витратив близько 600 годин на Elden Ring.

Цікаво! Для розуміння скільки часу Ортон витратив на гру: аби завершити її та доповнення на 100% потрібно близько 180 годин (за даними порталу howlongtobeat).

За словами спортсмена, саме відеогра FromSoftware допомогла йому впоратися з надлишком вільного часу, коли на початку 2022 року він відновлювався після важкої операції на спондилодезі та загалом цілих 18 місяців був на лікуванні та реабілітації.

Повний випуск подкасту – дивитися відео

Але навіть зараз, коли "Гадюка" повернувся на ринг, він продовжує бути фаном Elden Ring та грає в DLC Shadow of the Erdtree.

Я гублюся в цьому. Діти лягають спати, я даю дружині iPad і кажу: "Ей, купуй щось на Amazon". А я просто граю. У мене вдома кожен день як Різдво, – пожартував Ортон.

Shadow of the Erdtree лише за три дні продалося накладом у понад 5 мільйонів копій та в підсумку стало одним із найрейтинговіших DLC усіх часів, тож Ортон далеко не єдиний кого так затягує проєкт FromSoftware.