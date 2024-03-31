Electronic Arts неожиданно выпустили сразу 10 игр в Epic Games Store

Те для кого основным цифровым магазином видеоигр является Epic Games Store будут рады узнать, что на платформе появилось сразу 10 известных игр от Electronic Arts.

Несколько недель назад Electronic Arts осчастливила пользователей Steam, выпустив на платформе от Valve сразу 25 классических проектов. На этот раз удача улыбнулась геймерам из Epic Games Store.

Стоит внимания PIN-UP Foundation помог эвакуировать в Германию 28 украинцев

В собственности компании находится немало крутых видеоигр, большинство из которых доступны на их платформе EA PLay, однако самые популярные проекты частенько посещают другие онлайн-магазины.

Недавнее обновление Epic Games Store добавило в витрину сразу десять интересных игр из трех известных франшиз EA: Battlefield, Dead Space и Need For Speed.

Самой интересной эта новость может стать для поклонников хорроров, ведь теперь в магазине доступен оригинальный Dead Space 2008 года выпуска.

Все "новые" релизы EA в EGS:

Battlefield 1 Revolution – 1199 гривен

– 1199 гривен Battlefield 4 Premium Edition – 1199 гривен

– 1199 гривен Battlefield Hardline Ultimate Edition – 1199 гривен

– 1199 гривен Dead Space (2008) – 699 гривен

– 699 гривен Dead Space 2 – 459 гривен

– 459 гривен Need for Speed Deluxe Edition – 799 гривен

– 799 гривен Need for Speed Heat Deluxe Edition – 1999 гривен

– 1999 гривен Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – 799 гривен

– 799 гривен Need for Speed Most Wanted – 699 гривен

– 699 гривен Need for Speed Payback: Deluxe Edition – 799 гривен

Итак, у поклонников видеоигр от Electronic Arts теперь есть еще одна платформа где они могут пополнить свою коллекцию.