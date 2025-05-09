Alien: Rogue Incursion Evolved Edition выйдет на ПК и PS5 – известна дата релиза

Калифорнийская студия Survios (известные по играм Raw Data, Creed: Rise to Glory) объявила о выпуске Alien: Rogue Incursion Evolved Edition - обновленной версии VR-хоррора Alien: Rogue Incursion, вышедшего в декабре 2024 года.

Новая версия больше не потребует использования VR-гарнитуры для полного погружения. Анонс сопровождался трейлером геймплея, информирует 24 Канал.

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Alien: Rogue Incursion Evolved Edition поступит в продажу 30 сентября 2025 года для PC (Steam) и PS5. Стоимость стандартного издания составит 30 долларов, тогда как расширенное издание с бонусными скинами и цифровым артбуком обойдется в 40 долларов.

Игрокам предстоит взять на себя роль бывшей морской пехотинки Зулы Хендрикс, которая должна проникнуть на зараженную исследовательскую станцию на неизвестной планете Пурдан, чтобы разоблачить темные эксперименты корпорации Weyland-Yutani.

Главной героине придется выживать под натиском чрезвычайно хитрых ксеноморфов. Разработчики обещают дефицит ресурсов, мощное оружие и аутентичную атмосферу культовой вселенной Alien.

Мы рады выпустить Evolved Edition на PC и PS5 в этом году, чтобы фанаты Alien могли насладиться приключениями Зулы независимо от их платформы для игры,

– отметили в Survios.

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition является отдельной игрой с интригующей концовкой, что намекает на продолжение. Проект позиционируется как первая из двух частей истории Зулы Хендрикс.

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition: смотрите трейлер

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