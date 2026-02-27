Первый кадр из сериала God of War разочаровал фанатов
- Amazon MGM Studios показала первый кадр сериала God of War, на котором изображены Кратос и Атрей, но фанаты сравнили его с любительским косплеем.
- Сюжет сериала будет базироваться на игре 2018 года, а сериал уже заказан на два сезона, причем второй охватит события God of War Ragnarök.
Amazon MGM Studios впервые показала кадр из сериала по мотивам God of War. На изображении Кратос и Атрей во время охоты. Несмотря на точность костюмов, часть фанатов восприняла дебют скептически и сравнила его с любительским косплеем.
Почему первый взгляд на сериал вызвал волну критики?
На снимке показаны двое главных героев – Кратос и его сын Атрей. Сцена воспроизводит момент охоты: парень натягивает тетиву лука, готовясь к выстрелу, тогда как отец наблюдает за ним сбоку. Именно с такой сцены начинается путешествие в игре 2018 года, рассказывает 24 Канал.
Снимок опубликовали в соцсетях игры, в частности God of War в X.
В заметке авторы отметили: "Отец и сын. Первый взгляд на Кратоса и Атрея в сериале God of War, который уже находится в производстве. Их путешествие к вершине самой высокой горы начинается".
Что известно о сериале God of War?
Сюжет сериала будет базироваться именно на событиях игры 2018 года. По истории, после смерти жены Кратос вместе с Атреем отправляется в опасное путешествие, чтобы развеять ее прах с вершины самой высокой горы в мире. Это одновременно история о потере, взросления и сложные отношения между отцом и сыном.
Роль Кратоса досталась Райану Херсту – актеру, который уже ассоциируется с франшизой благодаря работе над God of War Ragnarök. Атрея в сериале сыграет молодой актер Каллум Винсон.
Как отреагировало сообщество?
Несмотря на довольно точную передачу внешности персонажей – характерные татуировки Кратоса, его бороду, одежду в скандинавском стиле – реакция части фанатов оказалась, мягко говоря, сдержанной.
В соцсетях пользователи писали, что герои скорее напоминают косплееров, чем полноценную адаптацию AAA-игры.
Далеко не всем понравился кадр со съемочной площадки / Скриншот 24 Канала
Некоторые даже подытожили, что сообществу показали версию Кратоса из Tume, имея в виду ленивую адаптацию к которой авторы сериала не приложили усилий.
В то же время сериал уже получил заказ на два сезона. Второй должен охватить события God of War Ragnarök – продолжение истории Кратоса и Атрея в скандинавской мифологии.
Шоураннером проекта выступает Рональд Д. Мур, известный работой над франшизой Star Trek и сериалом For All Mankind. Его участие добавляет проекту веса, однако первый визуальный материал показал: ожидания игроков остаются чрезвычайно высокими, и каждый кадр адаптации будут сравнивать с оригиналом под микроскопом.