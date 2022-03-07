Аналитики утверждают, что разработчики игр, покинувшие российский рынок, ничего не потеряли

Аналитики отмечают, что разработчики видеоигр, покинувшие российский рынок, почти ничего не теряют. По их мнению, подобное решение оказывает положительное влияние на имидж таких компаний.

Все поклонники игр знают, что много известных компаний, связанных с индустрией видеоигр, покинули рынок страны-агрессора. Первыми на такой шаг решились польские разработчики, а затем к ним присоединились и другие гиганты этой сферы.

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"Важный" российский рынок

Понятно, что российским игрокам это решение не понравилось. По их мнению, видеоигры должны быть вне политики, а также они добавляют, что из-за своей позиции такие компании теряют значительную прибыль. Правда, согласно данным аналитиков из польской инвесткомпании Bankier, разработчики видеоигр почти ничего не теряют.

Дело в том, что из Беларуси и России эти компании получали не так уж и много денег. Например, CD Projekt RED получала всего 5,4% от общей прибыли, а у других компаний это значение колеблется в пределах от 2 до 6%. А после введения санкций, серьезных проблем с оплатой и катастрофического падения рубля ситуация должна с каждым днем только ​​ухудшаться. Вряд ли российский игровой рынок сейчас можно назвать перспективным.

По мнению аналитиков, остановка продаж видеоигр на территории России положительно влияет на имидж компании. Правда, есть в этом случае и один небольшой минус – недовольные российские игроки, которые обваливают рейтинги игр и оставляют негативные отзывы на их страницах и в соцсетях разработчиков.

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