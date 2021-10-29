Антарктида, Египет и Индия: разработчики Battlefield 2042 показали геймплей на трех новых картах

Разработчики из студии DICE продолжают делиться информацией о видеоигре Battlefield 2042. На этот раз они показали новый геймплейный трейлер, а также подробнее рассказали о некоторых картах.

Релиз видеоигры Battlefield 2042 должен состояться уже в конце ноября, поэтому представители студии DICE продолжают активно готовить поклонников серии к этому событию. На этот раз они представили новый трейлер, посвященный картам, которые появятся в этой видеоигре.

Как дела у конкурентов Разработчики Call of Duty: Warzone показали новую карту, которая заменит Верданск

Стоит начать с того, что геймерам этот трейлер понравился больше, чем предыдущий, который просто "утонул" в негативных отзывах. Похоже, разработчики все же сделали определенные выводы. Итак, на этот раз они показали, как будут выглядеть бои на следующих картах: Renewal, Breakaway и Discarded. А также поделились некоторой информацией об этих локациях. Стоит отметить, что на релизе в игре Battlefield 2042 будет семь игральных карт, а потому, возможно, в таком же стиле разработчики представят и другие.

Новый геймплейный трейлер видеоигры Battlefield 2042: видео

Renewal – карта, которая находится в Аравийской пустыне, Египет. Она состоит из двух разных частей, разделенных гигантской стеной. Первая часть будет выглядеть как современный фермерский комплекс, а вторая – обычная пустыня.

Renewal / Фото с сайта Electronic Arts

Breakaway – самая большая карта в видеоигре Battlefield 2042, которая находится на территории Антарктиды с названием Земля Королевы Мод. Во вселенной игры это очень важная стратегическая точка, где идет добыча нефти. Поэтому геймеры смогут увидеть не только местные виды, но и функционирующую буровую платформу.

Breakaway / Фото с сайта Electronic Arts

Discarded – водная карта, которая находится в городе Аланг, Индия. Во вселенной видеоигры там расположено затопленное поселение, а также кладбище водных судов. В целом геймерам нужно будет соревноваться среди обломков разнообразных кораблей.

Discarded​ / Фото с сайта Electronic Arts

, что релиз игры Battlefield 2042 должен состояться 19 ноября на PC (Steam, EGS и Origin), PlayStation и Xbox. На PC цена стартует от 1499 гривен, на PlayStation – 2199 гривен, а на Xbox – 70 долларов.