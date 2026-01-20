Разработчики ARC Raiders подтвердили, что размышляют как выполнить главное желание фанатов игры

Создатели хитовой многопользовательской игры ARC Raiders подтвердили, что слышат своих фанатов. Embark рассматривают возможность воплотить в жизнь одно из главных желаний игроков.

Во вселенной ARC Raiders игроки оставляют последнее пристанище людей – подземный город Спенраца чтобы подняться на поверхность в поисках ценной добычи, информирует Dexerto.

Стоит внимания Известный киберспортсмен раскрыл огромные зарплаты игроков Dota 2 в лучших организациях мира

В ARC Raiders появится полноценный хаб?

Однако, этот городок существует только как главное меню игры, где на разных "экранах" разбросаны мастерская, торговцы и другие помещения, а не как отдельная локация.

Поэтому вполне логично, что одной из главных мечтаний поклонников проекта является то, что когда-то Сперанца может превратиться в настоящий хаб, где игроки смогут гулять, общаться и заниматься какими-то дополнительными активностями, как это бывает в различных MMO.

По словам ведущего специалиста Embark Studios Вирджила Уоткинса, разработчики подробно обсудили эту идею, и есть вероятность, что это таки произойдет в будущем, как он отметил в интервью PCGamesN.

Мы обсудили это на 100%. Я думаю, что это было одной из первых тем для обсуждения, когда мы начали создавать фронтенд игры, знаете: "Каким будет этот опыт?". Но для нас все всегда зависело от времени и возможностей,

– заявил разработчик.

В конце концов на тот момент команда решила, что простое меню выполняет свою базовую функцию, а ограниченные ресурсы компании лучше потратить на другие функции.

Однако, теперь, когда игру постиг ошеломляющий успех, и Уоткинс, и остальная команда могут вернуться к этой идее.

Важно найти баланс между погружением и удобством. Я думаю, что в команде есть желание воплотить эту идею в жизнь. Речь идет скорее о том, когда именно наступит подходящий момент, чтобы открыть эти двери,

– резюмировал Вирджил.

Так, фанаты ARC Raiders получили косвенное подтверждение того, что рано или поздно им удастся прогуляться по Сперанке так, как они того желают.

Почему ARC Raiders стала хитом?