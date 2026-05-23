Креативный директор ремейка Assassin's Creed Black Flag объяснил почему в игре не будет части сцен

Один из разработчиков долгожданной Assassin's Creed Black Flag Resynced объяснил почему Ubisoft решили выбросить из обновленной версии большую часть сцен.

Игроков Resynced ожидают интересные изменения, которые уберут из игры большое количество сцен, информирует 24 Канал.

Как изменится "современность" в Assassin's Creed Black Flag Resynced?

В ранних частях серии Assassin's Creed геймерам пытались рассказать сюжет о таинственной компании Abstergo, что делило игровой процесс на "прошлое" и "современность".

Со временем, "современность" почти исчезла из игр франшизы, а события сосредоточились на несколько иных элементах.

Что до Black Flag, то в ней игроки имели большие сцены в настоящем времени, где их якобы наняла компания Abstergo Entertainment для исследования воспоминаний ассистента Эдварда Кенвея.

Однако в будущем ремейке игры эти сцены решили удалить.

Причину такого решения объяснил креативный директор проекта Пол Фу. По его словам, разработчики решили приравнять этот элемент к более современным играм серии.

Мы посчитали, что правильно было бы пойти в направлении Assassin's Creed: Shadows. Анимус настолько эволюционировал за последние несколько лет, что было бы странно с нашей стороны менять направление,

– сказал разработчик в разговоре с изданием VGC.

Поэтому, геймеров ожидает несколько иная игра еще и в этом аспекте.

Когда выйдет Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Окунуться в обновленный "пиратский" опыт на ПК и консолях Xbox и PlayStation геймеры смогут уже 9 июля 2026 года.

Кроме вырезанных сцен, игра предложит несколько часов бонусного контента, новые сюжетные сцены, полностью переработанные системы (в частности боевую) и "живой" открытый мир.