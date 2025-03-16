Разработчики Assassin's Creed Shadows порадовали пользователей Steam хорошей новостью

Для пользователей Steam не будет проблемой запустить Assassin's Creed Shadows без установки сторонних "лаунчеров", обещают в Ubisoft. Правда, для этого, все же придется кое-что сделать.

Стало известно, что, чтобы запустить Assassin's Creed Shadows в Steam геймерам не нужно будет устанавливать программу Ubisoft Connect, но все не так просто, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

Стоит внимания Как играть в каждую из игр франшизы Assassin's Creed в хронологическом порядке

Движение в правильном направлении

День выхода новой части известной франшизы Ubisoft неустанно приближается, а разработчики сообщают все больше информации об игре.

В недавней сессии QA они ответили на популярный вопрос поклонников о том, нужна ли будет для запуска AC Shadows через Steam программа Ubisoft Connect.

Это было стандартным требованием для игр Ubisoft на протяжении многих лет, но не нравилось абсолютному большинству геймеров, которые считают, что устанавливать еще один дополнительный "лаунчер" – это бессмысленная трата времени и ресурсов ПК.

Трейлер проекта – смотрите видео

Оказалось, что с выходом Shadows студия несколько изменит свой подход. Ubisoft подтвердили, что для игры в новинку через Steam не нужно будет устанавливать Connect, однако нужно будет "привязать свою учетную запись Ubisoft Connect к Steam", а упрощенная версия "лаунчера" уже будет встроена в саму игру.

Конечно, это не полная победа геймеров над надоедливым условием, но уже движение в правильном направлении, что не может не радовать.

Напомним, что релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.