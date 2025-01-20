Ubisoft обещает уникальные ощущения в Assassin's Creed Shadows

Студия Ubisoft недавно снова перенесла релиз Assassin's Creed Shadows, а потому ее рекламная кампания растянется еще на некоторое время. Чтобы утолить любопытство фанатов, компания регулярно выдает небольшие порции информации. На этот раз она заговорила об элементах исследования мира.

Как это будет

В последней на сегодня серии тизеров компания опубликовала несколько видеороликов, которые подробно раскрывают то, как мы будем изучать мир игры. Студия говорит, что хотела внести значительные изменения и предложить любознательным игрокам "уникальное ощущение открытия" во время путешествия по открытому миру Японии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ubisoft.

Смотрите также Sony отменила две неанонсированные игры, в том числе и проект во вселенной God of War

Мы не хотели слишком сильно держать игрока за руку с помощью иконок и маркеров. Мы хотели создать открытый мир, где информация была бы ключевой и стала бы формой вознаграждения. Это имеет смысл в контексте игры за ниндзя и борьбы за информацию,

– говорит игровой директор, которого в заметке студии называют просто Чарльзом.

Вернулись классические точки синхронизации, доступны на вершинах сооружений, чтобы игроки могли обнаружить точки интереса, доступны поблизости. У Наоэ и Ясуке будут разные подходы для достижения этих мест. Локации также будут служить точками быстрого перемещения.

Точки синхронизации: видео

Поскольку спутник орла ассасина здесь недоступен, игрокам придется наблюдать за местностью своими силами с высоких точек, отмечая ценности, врагов и другие элементы на местности вручную.

Другим типом точек быстрого перемещения являются "kakurega". Эти мини-хранилища позволяют игрокам пополнять запасы еды и инструментов, получать доступ к тайникам, управлять союзниками и брать новые задания, так же, как и в основном тайнике дуэта.

В качестве дополнительной функции, Assassin's Creed Shadows также предлагает опцию Pathfinder, которая при необходимости прокладывает линию от игрока к цели:

В Японии много крутых гор, на которые невозможно подняться, что делает ландшафт одним из самых уникальных в серии. Иногда вам будет лучше идти по дорогам, чтобы переходить с места на место и избегать ложных сокращений, которые увеличивают время путешествия. Если вы заблудились, Pathfinder является очень хорошим дополнительным инструментом, который поможет вам ориентироваться в мире и повысит ваш комфорт,

– пишут разработчики.

Демонстрация функции Pathfinder: видео

Вместо того, чтобы бегать по всей карте, собирать ресурсы и находить цели, игрок может использовать скаутов. Эти союзники присоединяются к дуэту протагонистов во время кампании, и их можно использовать для сбора информации и ресурсов с карты мира.

Также вводятся некоторые не боевые действия для двух протагонистов, которые могут быть уникальными для Наоэ и Ясуке. Сюда войдут точки медитации для раскрытия предысторий, специальные упражнения по обучению маневров от NPC, соревнования по стрельбе из лука и даже сеансы рисования, чтобы запечатлеть диких животных региона.

Сеанс рисования в игре: видео

Assassin's Creed Тени выйдетна ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5, если компания снова не отложит игру.