Новая эпоха Assassin's Creed: серию возглавили опытные ветераны франшизы

Компания Ubisoft представила новую команду лидеров, которая будет отвечать за будущее серии Assassin's Creed. После того, как франшизу покинул Марк-Алексис Коте, управление перешло к трем ветеранам, которые в свое время создали самые успешные части саги.

Новые руководители сосредоточатся на стратегии, творческом наполнении и повышении качества исполнения игр, чтобы открыть новую амбициозную главу в истории серии, говорится в сообщении Ubisoft.

Какие изменения произошли в руководстве и что ждет франшизу?

Смена лидеров произошла вскоре после увольнения Марка-Алексиса Коте, который возглавлял серию с 2022 года. Он ушел из компании только через две недели после запуска Vantage Studios – нового творческого объединения для брендов Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six, доля которого принадлежит китайскому гиганту Tencent. На смену ему пришло трио опытных разработчиков, чьи имена хорошо известны фанатам.

Мартин Шеллинг занял должность главы бренда и теперь отвечает за общую стратегию и долгосрочное развитие серии. Ранее он работал продюсером Assassin's Creed IV: Black Flag и старшим продюсером Origins, пишет Variety.

Творческим направлением и соблюдением ключевых канонов будет заниматься Жан Гедон, который был креативным директором этих же знаковых частей. По словам Гедона, возвращение к франшизе после многих лет напоминает ему возвращение домой к персонажам и мирам, которые всегда имели для него большое значение.

Третьим участником команды стал Франсуа де Билли, назначенный главой отдела по усовершенствованию производства. Его задачей является укрепление рабочих процессов и повышение качества игр, опираясь на опыт работы над Origins и Valhalla.

Что нового готовит Ubisoft?

Сейчас в разработке находится сразу несколько проектов находится сразу несколько проектов. Кроме выпущенной в прошлом году Assassin's Creed Shadows, Ubisoft готовит многопользовательскую аркаду Invictus и ремейк Black Flag, выход которых ожидается в 2026 году.

На 2027 год запланирован релиз нового флагмана под кодовым названием Codename: Hexe. В компании уверены, что воссоединение ветеранов поможет реализовать амбициозные планы для развития игровой вселенной.