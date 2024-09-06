Astro Bot стала самой рейтинговой игрой 2024 года для PlayStation

Долгожданный платформер Astro Bot от Team Asobi, входящей в состав Sony Interactive Entertainment, получил положительные отзывы еще до своего официального релиза. Игра имеет самые высокие оценки от игровой прессы, Astro Bot называют одним из лучших релизов года.

По данным агрегатора рецензий Metacritic, Astro Bot имеет впечатляющий рейтинг 94% из 100 рецензий, что делает ее наиболее высоко оцененной игрой 2024 года, информирует Games 24.

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OpenCritic демонстрирует похожую тенденцию, с рейтингом 94% и единодушной рекомендацией от всех 30 критиков. Это делает Astro Bot самым рейтинговым полным релизом года, опередив Final Fantasy VII Rebirth (92%). Только Elden Ring: Shadow of the Erdtree, что является дополнением, а не самостоятельной игрой, имеет чуть более высокий показатель – 95%.

За что хвалят игру

Рецензенты похвалили Astro Bot за изобретательный платформер, креативный дизайн уровней и умное использование контроллера DualSense для PlayStation 5. Они также отметили увлекательную музыку, яркие визуальные эффекты и многочисленные отсылки и секреты.

Однако некоторые критики указали на несколько незначительных недостатков, среди которых упрощенные битвы с боссами, отсутствие режима ускоренного прохождения (который будет добавлен после релиза) и незначительные технические сбои, такие как периодические проблемы с камерой.

Несмотря на эти небольшие замечания, критики сходятся во мнении, что Astro Bot – обязательное приключение для всех владельцев PS5. Игра представляет нового маскота PlayStation – Астро, персонажа, который обещает зажечь жанр платформеров.

Astro Bot: смотрите трейлер

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Запуск Astro Bot состоялся 6 сентября эксклюзивно для PS5. Игроки смогут взять на себя роль малого робота Астро, который отправляется на миссию по спасению своей команды и материнского корабля после нападения знакомых врагов.