NAVI появятся на одном из самых любимых турниров по Dota 2

Среди всех турниров по Dota 2 фанаты почему-то особенно любят PGL Wallachia, проходящий в Румынии. Это относительно свежее мероприятие, которое успело провести всего четыре события, так что оно еще не отжило свое и чувствуется свежим. Особенно приятен его призовой фонд – 1 миллион долларов.

NAVI среди участников PGL Wallachia Season 5

Организаторы турнира PGL Wallachia Season 5 обнародовали список команд, приглашенных на пятый сезон соревнований. К участию традиционно приглашены 16 составов, среди которых – украинская команда Natus Vincere. Полный перечень был опубликован 27 мая на официальном сайте турнирного оператора PGL, сообщает 24 Канал со ссылкой на NAVI.

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Участие в турнире примут такие коллективы: BetBoom Team, Xtreme Gaming, Aurora Gaming, Virtus.pro, Team Liquid, Heroic, MOUZ, AVULUS, Team Spirit, OG, Tundra Esports, Nigma Galaxy, Natus Vincere, Wildcard, Gaimin Gladiators и All Gamers Global.

Неожиданно вне списка оказались PARIVISION и Team Falcons – команды, которые до этого неоднократно демонстрировали хорошие результаты.

NAVI уже появлялись на этом турнире в третьем сезоне. Команда не смогла добраться до финала, заняв 10 место и заработав 20 000 долларов.

В четвертом сезоне на турнир пробились NAVI Junior. Команда завоевала 7 место, получив 40 000 долларов.

Что известно о PGL Wallachia Season 5