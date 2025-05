Отборы начинаются

Регистрация на открытые квалификации к The International 2025, самого ожидаемого турнира года в дисциплине Dota 2, наконец-то начата. Соответствующий анонс появился на официальной странице PGL в соцсети X, сообщает 24 Канал.

Смотрите также The International 2025 объявляет финальное расписание и анонсирует новый формат

Подать заявку могут команды из всех регионов, кроме Китая. Информацию о китайских квалификациях организаторы обнародуют позже.

Ранее компания Valve уже обнародовала полное расписание закрытых квалификаций и перечень регионов. Отбор будет проходить в шести зонах: Восточная Европа, Западная Европа, Китай, Юго-Восточная Азия, Северная Америка и Южная Америка.

Открытые квалификации будут продолжаться с 31 мая по 5 июня 2025 года. Закрытые – с 4 по 17 июня.

Сам The International 2025 состоится в Гамбурге с 4 по 14 сентября. Участие в финальном этапе примут 16 команд, а решающие матчи будут проходить с 11 по 14 сентября. В финальной восьмерке все коллективы начнут с верхней сетки. Система выбывания останется классической – два поражения приводят к вылету. Все матчи, кроме гранд-финала, будут проходить в формате до двух побед. Гранд-финал будет сыгран в формате best of 5.

В этом году формат турнира претерпел существенные изменения. Впервые будет применена швейцарскую систему с обновленным подходом к формированию посева. Все команды стартуют в равных условиях, а распределение мест будет зависеть от результатов первых матчей.

Призовой фонд пока не объявлен – он будет зависеть от продаж компендиума. Ходят слухи, что Valve планирует возвращение к классической модели Battle Pass с расширенным косметическим контентом, которая в свое время демонстрировала высокую прибыльность.

Билеты на событие уже доступны. Кроме матчей, в рамках турнира состоится конкурс косплея с призовым фондом 18 500 евро, а также конкурс короткометражек.

Украинская команда NAVI Junior также попытается пробиться на главную арену TI 2025. Сначала они получили инвайт к закрытой квалификации в регионе Восточной Европы, которая продлится с 4 по 8 июня. Однако из-за пересечения с отбором на Esports World Cup 2025 (который будет проходить с 5 по 7 июня), команде разрешили соревноваться через квалификации Западной Европы.