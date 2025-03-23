В Assassin's Creed Shadows нашли забавный способ получить "бессмертие"
- Игроки Assassin's Creed Shadows нашли баг, предоставляющий "бессмертие", что вызвало смешанные реакции среди геймеров.
- Видео с багом стало вирусным, собрав более 3,1 миллиона просмотров за сутки, и вероятно, будет исправлено в будущих обновлениях.
Игроки свеженькой Assassin's Creed Shadows нашли забавный просчет разработчиков из Ubisoft, который позволяет стать фактически непобедимым.
Несмотря на положительные отзывы и большое количество игроков, Assassin's Creed Shadows все же не лишена багов, один из которых выглядит чертовски забавно и фактически дарит игроку бессмертие, информирует 24 Канал.
К теме Ubisoft говорит, что в Assassin's Creed Shadows уже играет более миллиона игроков
Идеальный "стелс"
Пока одни геймеры восхваляют Ubisoft за внимание к деталям и особенно механику таяния снега, другие нашли веселый баг, который заставляет ставить под сомнение качество интеллекта вражеских NPC в игре.
Пользователь X под ником BazingaGamingTV поделился нарезкой с игровым процессом Shadows, где он, играя за Наоэ, просто ползает рядом с врагами, а те оказываются бессильными против такого "ниндзюцу".
Забавный баг – смотрите ролик
Ролик мгновенно стал вирусным и всего лишь за сутки после публикации набрал более 3,1 миллиона просмотров.
Правда, мнения геймеров по этому "багу" разделились: некоторые по-доброму посмеялись над ситуацией, другие же начали беспощадно критиковать Ubisoft за халатное отношение к важному аспекту игры.
Так или иначе, разработчики скорей всего исправят эту "фичу" в будущих обновлениях, так что спешите воспользоваться забавным методом бессмертия пока этого не случилось.