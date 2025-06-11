MindsEye повторила "успех" Cyberpunk 2077 – сеть полнится забавными видео с багами игры

Релиз игры MindsEye, которую считали конкуренткой GTA 6, скорее конкурирует с Cyberpunk 2077, ведь сеть трещит от забавных роликов с демонстрацией багов на любой вкус.

Выглядит так, что Лесли Бензис и компания Build A Rocket Boy серьезно переоценили собственные способности, ведь выход "убийцы GTA" MindsEye пока превращается в полное посмешище среди геймеров, информирует 24 Канал.

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Первый "блин" не то что комом, а сразу в помойку

После того как один из создателей MindsEye обвинил Rockstar в подкупе критиков для предварительных обзоров, немало поклонников видеоигр со страхом ожидали выхода проекта.

И вот 10 июня состоялся релиз игры и несмотря на все заверения разработчиков о ее качестве, все быстро стало понятно после появления первых видео в соцсетях.

MindsEye встретила игроков просто фестивалем багов, ужасных технических неполадок и странных ситуаций, которые быстро стали вируситься.

Например, все слухи о не слишком умном ИИ врагов оказались более чем правдой, ведь игра буквально не дает геймерам ни одного челленджа и превращается в тир.

Мирный робот – смотрите видео

Никакой опасности – посмотрите ролики

Кроме того, частенько "берет выходной" и элементарная физика предметов. Это приводит к веселым ситуациям, как вот когда машины без всякого импульса сносят металлические ворота на своем пути.

Кинетический удар от авто – смотрите видео

Впрочем, это все еще не так страшно, как проблемы игры с текстурами, которые иногда превращают персонажей в непонятное месиво.

"Накрутило на колесо" – посмотрите видео

"Багует" и элементарная логика поведения NPC в сюжетных элементах, например миссии могут просто сломаться.

Что-то пошло не так – смотрите видео

В общем, выглядит так, что в любой ситуации MindsEye может вас удивить.

И некоторые геймеры даже видят в этом плюс, отмечая, что игра настолько плохая, что это даже местами хорошо.

Полный хаос – посмотрите ролик

И хотя в проекте все же есть некоторые достоинства, как вот удивительно зрелищные, хорошо срежиссированные кат-сцены или в целом привлекательный и качественно проработанный мир, дебют студии Лесли Бензиса все же оказался провалом.

Финальная нарезка багов – смотрите видео

Как удачно подметил блогер NikTek, похоже, что все слухи о сравнении MindsEye с GTA не врали, просто никто не уточнял, что сравнивать ее нужно будет с GTA San Andreas и то неизвестно выиграет ли детище Build A Rocket Boy в этой "битве".