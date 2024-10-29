Разработчики STALKER 2 пообещали, что в игре не будет недостатков характерных для движка UE 5

GSC Game World заверила фанатов, что в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля не будет характерных глюков, которые часто встречаются в играх на Unreal Engine 5.

В интервью Radio Times продюсер Евгений Кулик объяснил, что студия использует высококастомизированную версию движка Unreal Engine 5.1, получившую название "5.1.GSC", которую они адаптировали, чтобы удовлетворить сложные требования игры с открытым миром и избежать известных проблем с производительностью.

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Известные проблемы движка

Unreal Engine 5 часто страдает от торможения во время компиляции шейдеров, но Кулик подтвердил, что модифицированный движок GSC был значительно оптимизирован, особенно для платформ PC и серии консолей Xbox. Для этого команда разработчиков откорректировала потоки рендеринга, улучшила производительность процессора и внедрила оптимизацию памяти специально для S.T.A.L.K.E.R. 2.

Кулик не раскрыл точного подхода к решению проблемы компиляции шейдеров. Обычно это компиляция шейдеров во время запуска или начальной загрузки игры, или создание их заранее – хотя этот метод может требовать значительного кэша для совместимости с различными графическими процессорами.

Полчаса звуков Зоны для фанатов S.T.A.L.K.E.R. 2

Недавно разработчики из GSC Game World выпустили 30-минутное видео на YouTube в котором собрали звуки Зоны для работы и отдыха. Видео демонстрирует локации из игры и наполнено разнообразными звуками природы, что акцентирует на многообразии окружения.

S.T.A.L.K.E.R. 2 – жизнь зоны

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S.T.A.L.K.E.R. 2 сейчас находится на финальной стадии доработки, и пока не планируется выпускать версии для других платформ. Запуск игры на ПК и Xbox запланирован на 20 ноября 2024 года.