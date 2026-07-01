Мир может остаться без продолжения Baldur's Gate 3 – в Hasbro начинают паниковать

Слухи о разработке продолжения легендарной Baldur's Gate 3 не обрадуют фанатов. Правообладатели франшизы из Hasbro столкнулись с необычной проблемой.

Издатели и владельцы прав на игровую вселенную Baldur's Gate из компании Hasbro изо всех сил пытаются найти студию, которая возьмется за разработку новой части серии, но пока поиски не увенчались успехом, сообщает 24 Канал.

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Всем страшно делать Baldur's Gate 4?

Larian Studios проделали невероятную работу, создав Baldur's Gate 3, которая собрала множество наград, стала любимой RPG миллионов геймеров и принесла солидный "куш" как им самим, так и Hasbro.

Вполне логично, что последние попросили команду Свена Винке заняться продолжением. Однако студия в итоге шокировала всех, отказавшись от этой идеи и заявив, что стремится к какому-то новому и "свежему" вызову.

Святое место пустым не останется, подумали в Hasbro, и предложили возглавить работу над следующей игрой одному из ведущих геймдизайнеров первых двух частей – Джеймсу Олену.

Однако и здесь им не повезло. Как рассказал Олен в интервью изданию PC Gamer, он не заинтересован в такой работе, поскольку не уверен, что справится с задачей.

Необходимость конкурировать с Baldur's Gate 3? Это было бы безумием,

– отметил Олен.

Джеймс объясняет, что культовость BG 3 ляжет невыразимым бременем на плечи любого, кто возьмется за продолжение. По его мнению, единственный путь к успеху для Baldur's Gate 4 – "сделать все по-другому", чем Larian, чтобы как можно сильнее избежать сравнений.

Таким образом, пока судьба новой Baldur's Gate остается окутанной неизвестностью. Будет довольно комично, если Hasbro не найдут желающих создать новую игру в франшизе из-за безумного успеха, который им принес проект Larian Studios.