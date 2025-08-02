Как принять участие в бета-тестировании Battlefield 6
- Бета-тестирование Battlefield 6 начнется 9 августа 2025 года и продлится в течение двух недель в два этапа: с 9 по 10 августа и с 14 по 17 августа.
- Игроки смогут загрузить бета-версию на свои платформы с 4 августа, а также получить ранний доступ (с 7 августа) через просмотр стримеров и систему Twitch Drops.
- В бете будут доступны четыре режима игры и четыре карты, а для игры на ПК нужны специфические системные требования.
Фанаты шутеров смогут испытать Battlefield 6 задолго до релиза, благодаря открытому бета-тестированию, которое начнется уже 9 августа 2025 года. Как стать его частью – читайте в материале.
У рядовых геймеров будет шанс самостоятельно испытать продолжение легендарной серии Battlefield, которая будет пытаться забрать корону "королевы шутеров" у Call of Duty, сообщает 24 Канал.
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Как попасть в бета-тест Battlefield 6?
EA позаботились обо всех геймерах и сделали ставку на Battlefield 6, поэтому все, что вам нужно будет сделать, чтобы стать частью тестирования нового шутера – скачать "бету" из магазина вашей платформы (ПК, PS5, Xbox Series X|S).
Это можно будет сделать уже от 4 августа, когда файл станет доступным для предварительной загрузки.
Когда начнется открытое бета-тестирование Battlefield 6?
Впервые почувствовать атмосферу новой игры можно будет уже совсем скоро. Открытое бета-тестирование Battlefield 6 продлится в течение двух недель и будет проходить в два раунда:
- Первый пройдет с субботы, 9 августа 2025 года, до воскресенья, 10 августа
- Второй – с 14 августа (четверг) до воскресенья, 17 августа
Трейлер мультиплеера – смотрите видео
Как попасть в бету Battlefield 6 раньше других?
Особо ярые поклонники серии имеют возможность получить доступ к бета-версии на два дня раньше, просмотрев трансляции определенных стримеров и получив код методом Twitch Drops.
После этого его нужно будет активировать на официальном сайте EA, связав аккаунт с учетной записью на Twitch.
Алгоритм действий:
- Перейдите на официальный сайт EA
- Убедитесь, что ваша учетная запись связана с платформой Twitch
- Перейдите на вкладку "Payment and Wallet"
- Выберите "Redeem a product code"
- Введите код, полученный в Twitch Drops
Что будет ждать игроков?
В бете геймеров будут ждать четыре режима игры: Conquest, Breakthrough, Squad Deathmatch и Domination.
Все они будут доступны для игры на четырех картах: Siege of Cairo, Liberation Peak, Iberian Offensive, Empire State.
Какими будут системные требования для Battlefield 6 на ПК?
Согласно официальным системным требованиям, тем, кто захочет поиграть в Battlefield 6, понадобится минимум Nvidia RTX 2060/AMD Radeon RX 5600 XT с 16 гигабайтами оперативной памяти и процессоры уровня Intel Core i5-8400/AMD Ryzen 5 2600 для запуска игры в разрешении 1080p с поддержкой 30 FPS.
Тем, кто захочет играть в высоком разрешении с 60-80 FPS, понадобится еще более мощное железо.
Системные требования / Фото EA
Итак, тестирование даст игрокам возможность весьма хорошо оценить новый проект прежде чем приобрести его по полной цене, что составляет 1699 гривен в Steam и 2399 в PS Store.