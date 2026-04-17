В Steam бесплатно дарят хоррор в стиле олдскульных представителей жанра
- В Steam бесплатно раздают психологический хоррор NineHells, стилизованный под олдскульные ужасы.
- Игра будет доступна бесплатно до 20:00 по киевскому времени 20 апреля.
На платформе Steam продолжается раздача бесплатного хоррора, который своим визуальным стилем и игровым процессом отдает дань уважения олдскульным представителям жанра.
Бесплатный хоррор в Steam?
Любители пощекотать себе нервы, играя в ужасы, имеют шанс бесплатно испытать интересный проект.
Речь о NineHells – однопользовательском психологическом хорроре, разработанном caffeineline.
Проект даст вам роль Дэйви – мужчины, который пытается вспомнить собственное прошлое, путешествуя сквозь ад, говорится на странице игры в Steam.
Игроков ожидают скримеры, "старомодные" головоломки, которые отдают дань уважения играм жанра начала нулевых, и жуткая загадка, которую нужно разгадать, информирует Gamerant.
Трейлер игры: смотрите видео
Единственным недостатком предложения можно назвать отсутствие отзывов, поэтому по сути игра является своего рода "котом в мешке", но, в конце концов, испытать ее бесплатно вам ничего не будет стоить.
Правда NineHells будет бесплатной в Steam только до 20:00 по киевскому времени 20 апреля, так что заинтересованным геймерам следует поспешить.
Какую игру следует с нетерпением ждать в Steam?
Украинская студия 4A Games анонсировала продолжение известной франшизы Metro под названием Metro 2039.
Проект выйдет уже зимой 2026 года на ПК, Xbox Series S|X и PlayStation 5.
Игроки переживут историю нового протагониста по кличке Чужак, который попытается свергнуть тоталитарный режим Новорейха, возглавляемый персонажем из предыдущих частей – Хантером.