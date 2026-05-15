В Steam можно бесплатно забрать хоррор 2025 года выпуска
На платформе Steam в течение ограниченного времени можно будет бесплатно получить в свою библиотеку хоррор 2025 года выхода. Игра имеет неплохие отзывы и станет интересным приключением на несколько часов.
ПК-геймеры имеют возможность пополнить свою библиотеку в Steam без лишних затрат, но время такой "щедрости" как всегда ограничено, информирует 24 Канал.
Какая видеоигра бесплатная в Steam прямо сейчас?
Пользователи цифрового магазина от Valve могут получить в свое распоряжение виртуальную копию Terrors to Unveil – Day Off.
Горор, вышедший в 2025 году, обычно стоит обычно стоит 124 гривны, однако до 20:00 по киевскому времени 19 мая его "приобретение" не будет стоить вам ни копейки.
Что известно о Terrors to Unveil – Day Off?
В проекте студии Psycho, геймеров ожидает почти классический для "ужастиков" сюжет.
Протагонистом выступит некий Джек Уильямс – работяга, который отправляется на выходные в свой тихий загородный коттедж чтобы наконец отдохнуть от долгой рабочей недели.
Однако, местность и ее жители имеют чем удивить и напугать горе-отдыхающего.
Разработчики специфицируют жанр проекта как "симулятор ходьбы от первого лица с механиками исследования и разговора", говорится на странице игры в Steam.
При этом игра пытается работать как "психологический" хоррор, где якобы обычный вечер постепенно превращается в кошмар. За создание жуткой атмосферы отвечают визуал, стилизованный под эстетику VHS, и звуковое сопровождение.
Правда, не обошлось и без традиционных "скримеров", впрочем игра отнюдь не перенасыщена ими.
Как о проекте отзываются игроки?
Сейчас рейтинг обзоров Terrors to Unveil в Steam находится на отметке в "преимущественно положительные", где 72% рецензий являются положительными.
Хорошая графика и жуткая атмосфера. Меня охватило чувство тревоги,
– написал игрок под ником AlakiBuffs.
Интересно, что как среди минусов, так и среди плюсов проекта часто отмечают короткую продолжительность. Прохождение игры займет у вас около 1,5 часа, как информирует howlongtobeat.com.