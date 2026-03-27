Зрелищный платформер с украинской локализацией можно бесплатно опробовать в Steam

В Steam и Xbox Store появилась возможность бесплатно опробовать живописный платформер Eternal Life of Goldman, среди преимуществ которого можно отметить наличие украинской локализации.

На платформе Steam и в магазине Xbox появилась демоверсия игры Eternal Life of Goldman, которая кроме фантастического визуала может заинтересовать наличием украинского языка, сообщает 24 Канал.

Постигнет ли Eternal Life of Goldman успех?

Главный козырь Eternal Life of Goldman – это то, что игра нарисована вручную и анимирована покадрово, что может напомнить геймерам известную Cuphead.

Новый трейлер платформера, разработанного Weappy Studio, был представлен во время презентации Xbox Partner Preview, где было анонсировано, что игра появится в Xbox Game Pass в день релиза, информирует Gamerant.

События проекта развернутся на фантастическом острове под названием Архипелаг, а игроки возьмут под контроль Голдмана – странного пожилого джентельмена, вооруженного уникальной тростью.

Именно этот инструмент станет основой игрового процесса, ведь его можно будет улучшать новыми способностями и деталями, которые помогут вам и Голдману в путешествии целью которого будет одолеть существо известное как Божество.

Eternal Life of Goldman также выйдет на PlayStation 5 и Nintendo Switch, поэтому фанаты жанра на всех платформах будут довольны.

Правда, проект пока не имеет конечной даты релиза, хотя и планируется к выходу до конца 2026 года.

