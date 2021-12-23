Безумный клатч cadiaN и невероятный флик s1mple: самые популярные киберспортивные клипы с Reddit

Блогер собрал в одном видео все самые популярные клипы из раздела CS:GO на Reddit. В его топ попали не только моменты с мастерской игрой, но и несколько забавных эпизодов.

За последний год мы неоднократно показывали вам разнообразные популярные клипы из Reddit. Обычно героями таких материалов становились обычные геймеры, хотя иногда мы вспоминали и об интересных моментах с участием профессиональных киберспортсменов.

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Именно последним и решил посвятить целое видео блогер с никнеймом Joshua Bosman. На своем ютуб-канале он опубликовал запись, в которой собрал все самые популярные киберспортивные клипы из раздела видеоигры Counter-Strike: Global Offensive на Reddit.

Получился интересный топ, в который попали не только моменты с искусной игрой, но и сразу несколько нестандартных эпизодов. Например, промах NiKo в финале мейджора, скандальный момент со smooya, фейл tarik и забавный клип Jame.

Но в целом этот топ все же посвящен киберспортсменам, которые отличились мастерской игрой. Наверное, все геймеры, следящие за сферой киберспорта, сразу же догадаются, кто отличился наибольшим количеством таких моментов. Понятно, что речь идет об украинском игроке с никнеймом s1mple.

В этот топ попало сразу пять моментов с его участием, правда, лучший оказался только на третьем месте (невероятный флик на Nuke). На второе место запрыгнул впечатляющий хайлайт dev1ce из Desert Eagle, а на первое – сумасшедший клатч cadiaN, который принес его команде победу в финале ESL Pro League.

Добавим, что его момент собрал на Reddit сразу 31 тысячу лайков, а по этому показателю он безоговорочный лидер. Например, клатч dev1ce получил всего 9 тысяч лайков, а флик s1mple – 8 тысяч.

Самые популярные киберспортивные клипы с Reddit: видео