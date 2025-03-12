BLAST Open Spring 2025: главные детали турнира по Counter-Strike 2, которые нужно знать

Приближается весенний турнир BLAST Open Spring 2025, который соберет традиционные 16 команд в режиме офлайн.

24 Канал раскрывает главные моменты, о которых стоит знать – дату, места, призовой фонд, участников и тому подобное.

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Дата и место проведения турнира

BLAST Open Spring 2025 начнется уже 19 марта и продлится до 30 марта. Турнир будет проходить не просто в двух разных местах, а даже в разных странах.

Игры групповой стадии ожидаются на BLAST Studios в Копенгагене, столице Дании. Плей-офф проведут в Португалии, а именно на MEO Arena в Лиссабоне. В обоих случаях игры потребуют личного присутствия участников.

Участники

Как уже отмечалось, турнир соберет 16 участников, а не 24, как сейчас делают некоторые конкуренты. Среди них будет и Natus Vincere. Поскольку все команды уже известны, вот полный список:

Natus Vincere;

FaZe Clan;

Team Vitality;

The MongolZ;

G2 Esports;

Eternal Fire;

MOUZ;

Team Falcons;

Team Liquid;

FURIA;

Astralis;

M80;

Imperial Esports;

The Huns Esports;

Virtus.pro;

Team Spirit.

Сейчас известно, что свою первую игру Natus Vincere проведет с бразильской командой FURIA.

Призовой фонд

BLAST Open Spring 2025 предлагает сравнительно небольшой призовой фонд в 400 000 долларов. Из этой суммы 150 000 долларов заберет победитель, 60 000 долларов отдадут за второе место, а третье и четвертое места получат по 40 000 долларов. Остальные деньги суммами от 20 000 до 5 000 разделят остальные команды.

Стоит отметить, что это в целом особенность турниров организатора BLAST. Его события редко предлагают более 500 000 долларов призовых. Например, в прошлом году компания провела 7 турниров, большинство из которых имели призовые менее 200 000. Только единственный турнир, осенний World Final, разыграл миллион долларов.

Такая же ситуация была и предыдущие четыре года. В 2025-м от BLAST ожидается 6 турниров, но традиционного финала сезона с одним миллионом призовых пока в расписании нет. Все предлагают от 350 000 до 500 000 долларов.

Прогнозы

Сейчас эксперты Favbet видят наибольшие шансы на победу у команды Team Spirit, которая в последнее время вырвалась вперед и получает много успехов. Она сейчас имеет коэффициент 4.00.

Ей на пятки наступает Team Vitality с коэффициентом 4.20.

Natus Vincere разместилась на третьем месте, но с достаточно большим отрывом – 6.20.

разместилась на третьем месте, но с достаточно большим отрывом – 6.20. В пятерку фаворитов также входят FaZe Clan (7.70) и Eternal Fire (8.50).

Дела NAVI наконец-то пошли вверх на нескольких последних турнирах, так что команда вполне может отыграться и отомстить Team Spirit за несколько недавних поражений.