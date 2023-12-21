Blizzard показала невероятную статистику своих игр в 2023 году: в ней упомянули об Украине

21 декабря 2023, 13:31
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Источник:

Blizzard Entertainment

С приближением конца 2023 года Blizzard поделилась удивительной статистикой по World of Warcraft, Diablo 4, Overwatch 2 и другим играм за год. В частности, в контексте игры WoW упомянули и о войне в Украине.

Эта статистика показывает, насколько масштабными были игры Blizzard в этом году и сколько положительных изменений в компании произошло в последнее время. О том, что одна из игр возглавила рейтинг самых плохих на Steam, в студии скромно умолчали.

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Статистика игр Blizzard – 2023

Справедливо можно сказать, что Activision Blizzard была большой темой в новостях за последние несколько лет. Особенно в 2023 году, когда вышли Diablo 4 и Warcraft Rumble, большинство сезонов Overwatch 2. Так что студия решила похвастаться своей статисткой за все время.

Warcraft

  • 48 миллионов игроков погибли от Расзагета во время рейда Хранилища Воплощенных в WoW: Dragonflight.
  • Игроки открыли 15,8 миллиарда пакетов в Hearthstone.
  • В Warcraft Rumble использовали 500 миллионов Angry Chickens.
  • Сообщество World of Warcraft собрала 1,5 миллиона долларов для BlueCheck Ukraine, которые направили на помощь украинским беженцам. По курсу НБУ это более 56 миллионов гривен.

 

Diablo 4

  • 950 миллиардов монстров убили геймеры.
  • Мясник убил 37 миллионов персонажей.

Результаты Blizzard

  • В Diablo 4 и World of Warcraft вместе создали миллиард персонажей.
  • 150 тысяч аккаунтов Battle.net были активными в течение 25 лет.
Автор: Олег Терещенко