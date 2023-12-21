Blizzard показала невероятную статистику своих игр в 2023 году: в ней упомянули об Украине

С приближением конца 2023 года Blizzard поделилась удивительной статистикой по World of Warcraft, Diablo 4, Overwatch 2 и другим играм за год. В частности, в контексте игры WoW упомянули и о войне в Украине.

Эта статистика показывает, насколько масштабными были игры Blizzard в этом году и сколько положительных изменений в компании произошло в последнее время. О том, что одна из игр возглавила рейтинг самых плохих на Steam, в студии скромно умолчали.

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Статистика игр Blizzard – 2023

Справедливо можно сказать, что Activision Blizzard была большой темой в новостях за последние несколько лет. Особенно в 2023 году, когда вышли Diablo 4 и Warcraft Rumble, большинство сезонов Overwatch 2. Так что студия решила похвастаться своей статисткой за все время.

Warcraft

48 миллионов игроков погибли от Расзагета во время рейда Хранилища Воплощенных в WoW: Dragonflight.

Игроки открыли 15,8 миллиарда пакетов в Hearthstone.

В Warcraft Rumble использовали 500 миллионов Angry Chickens.

Сообщество World of Warcraft собрала 1,5 миллиона долларов для BlueCheck Ukraine, которые направили на помощь украинским беженцам. По курсу НБУ это более 56 миллионов гривен.

Diablo 4

950 миллиардов монстров убили геймеры.

Мясник убил 37 миллионов персонажей.

Результаты Blizzard