Одно из любимых событий игрового мира возвращается к жизни

Blizzard Entertainment возвращает к жизни свое личное событие BlizzCon, которое является чем-то средним между традиционным Comic Con и большой конференцией, наполненной многочисленными презентациями и встречами с разработчиками игр. В последнее время BlizzCon проводился очень отрывисто или же вообще отменялся, но скоро любимое развлечение тысяч фанатов Blizzard возродится.

BlizzCon возвращается, но не в этом году

Компания Blizzard Entertainment сообщила, что культовое мероприятие, продвигающее все, что создают ее собственные команды разработчиков, не умерло. Но ожидать его в этом году не стоит. Событие запланировано на 2026 год, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление Blizzard.

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BlizzCon 2026 будет двухдневным мероприятием, которое начнется в субботу 12 сентября и завершится на следующий день, в воскресенье 13 сентября.

Одна из наших любимых традиций, BlizzCon объединяет нас из-за нашей общей страсти к вселенным Blizzard, но в основе BlizzCon всегда было гораздо больше. Он посвящен вам, сообществам, частью которых вы являетесь, и дает нам возможность общаться, строить дружбу и создавать незабываемые воспоминания вместе,

– написали организаторы.

Несмотря на то, что до события еще больше года, этот раз было обнародовано немного информации о том, что именно фанаты смогут там увидеть. Однако нам уже пообещали большую церемонию открытия, углубленные панели с участием разработчиков игр, возвращение любимых локаций и игровых реконструкций, а также конкурсы и практические сессии для посетителей.

Также мы вполне можем ожидать анонсы новых игр. Например, уже некоторое время ходят слухи, что компания разрабатывает новый шутер StarCraft. Но неанонсированных проектов должно быть больше, ведь такой крупный разработчик просто не может сидеть без дела.

Тизер, которым анонсировали BlizzCon: видео

"Мы прошли долгий путь от нашего первого мероприятия в 2005 году. За почти 20 лет с момента основания BlizzCon вдохновлял нас на инновации, расширял границы творчества и дарил уникальные моменты, которые бывают раз в жизни. Важно, чтобы мы провели событие, достойное нашего сообщества. Мы создаем это мероприятие так же, как и наши игры: с глубокой преданностью нашим игрокам, с уважением к вашим связям с нашими вселенными, и как празднование прочности связей, сформированных благодаря совместным приключениям", – добавляют в Blizzard.

Последний BlizzCon от Blizzard состоялся в 2023 году.

В 2020 и 2022 годах конференций не было из-за пандемии COVID-19.

В течение этого времени были планы по BlizzConline, то есть проведение конференции в удаленном режиме с помощью видеотрансляции, но они осуществились только в 2021 году, а затем также были отменены.

Предстоящее событие станет первым с момента приобретения Activision Blizzard компанией Microsoft.