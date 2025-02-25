Успех римейка Silent Hill 2 открыл путь для новой совместной игры Bloober Team и Konami

Римейк культового психологического хоррора Silent Hill 2, созданный польской студией Bloober Team в сотрудничестве с японским издателем Konami, стал не последним совместным проектом компаний.

В своем официальном пресс-релизе студия сообщила, что подписала соглашение с Konami о разработке еще одной совместной игры, сообщает 24 Канал.

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После огромного успеха ремейка одной из самых ожидаемых психологических игр ужасов, Silent Hill 2, разработчики теперь сосредоточатся на новом проекте с интеллектуальной собственностью Konami,

– говорится в заявлении.

Представители Bloober Team подчеркивают, что новое соглашение стало возможным благодаря доверию, которое компании построили во время работы над Silent Hill 2. Сотрудничество также соответствует стратегии польской студии по расширению ее производственных возможностей.

"Конечно, мы пока не можем раскрыть все детали, но уверены, что фанаты будут так же взволнованы этим сотрудничеством, как и мы. Мы не можем дождаться момента, когда поделимся чем-то особенным с игроками", – заявил руководитель Bloober Team Петр Бабено.

Предыстория сотрудничества Bloober Team и Konami

Bloober Team и Konami впервые объявили о своем сотрудничестве в 2021 году. В октябре 2022 года официально представили римейк Silent Hill 2, а его релиз состоялся в октябре 2024 года. Игра вышла на PC (Steam) и PlayStation 5.

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Накануне релиза проект столкнулся со скептицизмом со стороны игроков, однако после запуска качество игры стало приятным сюрпризом как для пользователей, так и для критиков.