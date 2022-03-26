Более 20 миллионов долларов за неделю: пользователи Humble Bundle поддержали Украину

Набор Humble Bundle в поддержку Украины собрал за неделю более 20 миллионов долларов. Такую сумму помогли собрать пользователи магазина, которые очень активно покупали этот комплект.

Неделю назад команда магазина Humble Bundle создала благотворительный набор в поддержку Украины. Ее представители пообещали, что все вырученные средства будут перечислены в благотворительные фонды, которые помогают украинцам, пострадавшим от действий российских орков.

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Успешная инициатива Humble Bundle

Свой благотворительный набор представители магазина продавали в течение одной недели, а закончили это делать вчера вечером. Итак, теперь можно подвести определенные итоги и разобраться в том, насколько инициатива Humble Bundle была успешной. Начнем с самого главного, то есть с суммы, которую смогли собрать пользователи магазина.

За неделю они "пожертвовали" сумму в 20,7 миллионов, а это действительно впечатляет. Согласно официальной статистике, этот благотворительный набор приобрело 473 тысячи пользователей, а это значит, что в среднем они покупали такой комплект почти за 44 доллара. Хотя минимальная цена на него составляла всего 40 долларов.

Набор Humble Bundle в поддержку Украины / Фото с твиттера Humble Bundle

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